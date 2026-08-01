Il ricordo straordinario di Pippo Inzaghi per Franco Baresi Un aneddoto semplice, ma suggestivo per ricordare il capitano più amato dal Milan

Campioni di un Milan d'altri tempi, di Milan diversi per via di quei 13 anni che li separavano. Pippo Inzaghi e Franco Baresi, due miti di quella squadra inarrivabile che fu il Milan prima di Sacchi, poi di Ancelotti. Pippo non poteva non omaggiare il capotano immortale col numero 6 sulle spalle. Lo ha fatto raccontando un aneddoto che pochi conoscevano, terminando con parole struggenti, di amore e stima infinita verso quel grandisismo campione di sport e di vita che è stato Franco Baresi.

Ecco il suo racconto postato sul suo profilo Instagram.

“A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e in quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: “Ma tu non me la dai la tua?” Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera.

Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me.

Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani.

Ciao Franco, grazie Cuore Rossonero.

Per sempre.