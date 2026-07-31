Sport e Periferie 2026, Matera (FdI): "Sannio presente con Telese Terme" "Attenzione del Governo anche per le aree interne"

“Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione degli elenchi provvisori dell’Avviso Sport e Periferie 2026, dai quali emerge un risultato importante per il territorio sannita. Il Comune di Telese Terme rientra infatti tra i 64 Comuni ammessi alla fase di valutazione nell’ambito della linea dedicata agli interventi di riqualificazione, manutenzione ed efficientamento degli impianti sportivi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.



“Si tratta - spiega - di un primo passo significativo che conferma l’attenzione del Governo Meloni e del Ministro Abodi verso lo sviluppo dell’impiantistica sportiva anche nelle aree interne. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita sociale, aggregazione e valorizzazione delle comunità locali, oltre che un investimento concreto sulla qualità della vita dei cittadini.

Al tempo stesso, guardiamo con fiducia anche alla posizione di altri Comuni della provincia di Benevento, come Ceppaloni, Campoli del Monte Taburno e Bonea, che si trovano immediatamente a ridosso della soglia di finanziabilità e che potrebbero beneficiare di eventuali scorrimenti della graduatoria o di un incremento delle risorse disponibili.

Per questo continueremo a seguire con la massima attenzione l’iter dell’Avviso, auspicando che il Governo possa valutare un ulteriore rafforzamento della dotazione finanziaria.

Rivolgo infine un invito ai Comuni interessati affinché provvedano tempestivamente al caricamento della documentazione progettuale richiesta nei termini previsti dall’Avviso, così da non perdere - conclude - questa importante opportunità.”.