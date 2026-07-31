Parcheggio di Porta Rufina: martedì l'inaugurazione Nuovo tassello nel potenziamento dei servizi urbani e della mobilità

Sarà inaugurato martedì 4 agosto, alle ore 11, il parcheggio di Porta Rufina, una nuova infrastruttura destinata a migliorare l'accessibilità al centro storico di Benevento. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco Clemente Mastella.

La struttura, situata in via Porta Rufina, punta a offrire un servizio più comodo sia ai cittadini che ai visitatori.

Uno degli elementi distintivi del nuovo parcheggio è la presenza di un'area archeologica visibile all'interno della struttura, che consente di valorizzare i reperti emersi durante i lavori, coniugando funzionalità e tutela del patrimonio storico della città. L'inaugurazione rappresenta un nuovo tassello nel potenziamento dei servizi urbani e della mobilità, con l'obiettivo di rendere più agevole la fruizione del centro cittadino e delle sue principali attrazioni.