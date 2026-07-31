Il Benevento vince anche con le "seconde linee". Domani col Frosinone. LE FOTO Ultima amichevole di questo precampionato: Floro la gioca coi suoi "titolatissimi"

Questa volta Floro ha pensato alla sintesi: ha schierato le cosiddette “seconde linee” nel primo tempo, riservando ai titolarissimi gli ultimi 20 minuti di partita. Pensando all'ultima amichevole di domani pomeriggio a Rieti contro il Frosinone. Dove evidentemente la strategia sarà capovolta e ad iniziare saranno proprio quelli che sono entrati oggi nel finale. In ogni caso ci sonmo state delle buone indicazioni. Qualche tentennamento inevitabile, dovuto ad una squadra comunque sperimentale, come in occasione del gol pesarese di Pucciarelli, a cui è stato permesso troppo.

Il diagonale finito nell'angolo è stato il primo gol subito dal Benevento in questa fase di precampionato. Poco male. In avanti come sempre infallibile e pungente Mignani, che ha ancora fato centro su assist di Siatounis. Poi la risposta negli ultimi venti minuti di Ciccio Salvemini, che ha calciato un rigore perfetto ed ha dato l'ennesima vittoria al Benevento in questo frangente di stagione. Come sempre a fare la differenza ci ha pensato Davide Lamesta, che è parso come sempre irresistibile sulla destra. Proprio da un suo spunto è nato il calcio di rigore che ha poi permesso a Salvemini di fissare il 2 a 1 finale.

Domani pomeriggio alle 18,30, si replica a Rieti contro il Frosisone. La squadra lascerà il ritiro di Cascia e sulla strada del ritorno si fermerà al Manlio Scopigno per duellare con i ciociari. E' pensabile che Floro dia spazio inizialmemnte a tutti quelli che sono entrati oggi negli ultimi 20 minuti: da Pierozzi a Caldirola, da Scognamillo a Maita, a Prisco, Lamesta, Salvemini. Mancherà ancora una volta Tumminello, che non può giocare partite ufficiali.

Nella foto in alto il fallo da rigore su Lamesta