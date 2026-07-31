Air a Benevento: Mastella "risultato storico, nuova era per trasporto pubblico" Ci saranno 42 nuovi bus, tutti di ultima generazione

"Il trasporto pubblico cittadino entra in una nuova era. In città subentra Air, una società che ha una garanzia che si chiama Regione Campania, che ringraziamo a partire dal presidente Fico dal vicepresidente Casillo e dal manager di Air Acconcia per l'efficace collaborazione istituzionale e un'efficienza riconosciuta da una pluridecennale storia. Abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a velocizzare una transizione delicata: Air, vincitrice della gara regionale, doveva subentrare solo a dicembre. Abbiamo giocato d'anticipo con intelligenza ed è qui da ora, da agosto. Tutti i posti di lavoro sono stati tutelati, nessun lavoratore ha perso il salario.

Ci saranno 42 nuovi bus, tutti di ultima generazione e alcuni full electric: mezzi ecologici e puliti per combattere l'inquinamento.

Sarà ridisegnato il restyling di pensiline e fermate e avremo sicuramente un servizio completo ed efficace nei rioni e nelle contrade.

Abbiamo salvato il trasporto in Città nuovamente. Quando fui eletto, trovai l'Amts fallita per colpa di chi c'era prima. Evitai che la città restasse a piedi e che i lavoratori perdessero il lavoro. Oggi la storia si ripete con questa straordinaria operazione politica e istituzionale.

Benvenuta Air! Benevento ti accoglie a braccia aperte", lo scrive in una nota il sindaco Mastella.