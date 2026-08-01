Morte di Manuel, dolore profondo: la Pro loco annulla la Sagra del cecatiello Paupisi. La decisione



Annullato dalla Pro Loco Paupisi il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 53ª Sagra del Cecatiello in programma dal 27 al 30 agosto. La morte di Manuel, neanche 16 anni, ‘storico’ volontario e anima della manifestazione ha profondamente segnato la comunità.

"Ci sono momenti nella vita in cui le parole - scrive il direttivo della Pro Loco - sembrano non essere mai sufficienti a raccontare il dolore che si prova. La perdita di Manuel ha lasciato in tutti noi un vuoto immenso. Manuel non era soltanto un collaboratore o un amico: era parte della nostra famiglia, parte dell'anima di questo evento. Ogni sorriso, ogni sacrificio, ogni momento condiviso portava anche la sua firma.

Per questo, oggi, a pochi giorni dalla sua scomparsa improvvisa e a meno di un mese dall’evento, non troviamo dentro di noi la forza, né fisica né soprattutto emotiva, per organizzare una manifestazione che è sempre stata sinonimo di gioia, condivisione e festa".

Dopo la tragedia "sarebbe impossibile indossare un sorriso quando il nostro cuore è attraversato da un dolore così profondo.Questa decisione è stata la più difficile che potessimo prendere, ma sentiamo che sia la più giusta.

Siamo certi che comprenderete il nostro silenzio e il nostro bisogno di fermarci. Vi ringraziamo per l'affetto e per la vicinanza che vorrete riservarci anche in questo momento così difficile".

La conclusione:: “Manuel continuerà a vivere nei nostri ricordi, nei nostri cuori e in tutto ciò che insieme abbiamo costruito. Quando torneremo a ritrovarci, sarà anche grazie a lui, perché il suo sorriso e il suo esempio continueranno a camminare accanto a noi.Ciao Manuel. Ci mancherai immensamente”.