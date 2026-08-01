Collegio dei Geometri del Sannio: ecco i nove consiglieri Nono consigliere eletto è Gianluca Iannace. Biele e Rosato: "Saremo il Consiglio di tutti"

Conclusi gli scrutini del ballottaggio per l’elezione del nono consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Benevento per il quadriennio 2026-2030.

Il nono consigliere eletto è dunque Gianluca Iannace.

“Dopo essere rimasto fuori per un soffio nelle elezioni del 24 e 25 luglio, oggi Gianluca ha ottenuto ciò che meritava, completando la squadra della nostra lista. È una vittoria che premia la determinazione, la coerenza e il lavoro di un gruppo che non ha mai smesso di credere nel proprio progetto” spiegano dalla lista capeggiata da Giampaolo Biele e Claudio Rosato, rispettivamente presidente e vicepresidente uscenti.

Il Consiglio è quindi composto da Giampaolo Biele, Claudio Rosato, Camillo Zollo, Giovanni Renzi, Giovanni Siciliano, Ester Leone, Gianbattista Bianco, Giuseppe Cinelli, Gianluca Iannace.

“Questa non è la vittoria di una sola persona – rimarcano -, ma di un’intera squadra e di tutti i colleghi che hanno creduto in noi, sostenendoci con fiducia, affetto e partecipazione in entrambe le tornate elettorali.

Avete dimostrato che quando si condividono valori, idee e obiettivi, ogni traguardo diventa possibile. Ci avete dato forza, entusiasmo e una responsabilità che onoreremo ogni giorno con impegno, serietà e spirito di servizio.

Da oggi inizia una nuova pagina per il nostro Collegio. Saremo il Consiglio di tutti, pronti ad ascoltare, costruire e lavorare nell’interesse dell’intera categoria. A tutti voi diciamo, con il cuore colmo di emozione: grazie”,