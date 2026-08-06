Appalti tra Benevento e Caserta, 53 indagati: 19 sono sanniti Chiusa l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della finanza

Sono 53 - 19 sannite - le persone che figurano nell'avviso di conclusione dell'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sull'assegnazione di una serie di appalti tra le province di Caserta e Benevento.

Fanno parte dell'elenco, come riportato questa mattina da Casertace, gli imprenditori Luigi Caprio, 58enne originario di Casal di Principe e residente a Caserta; Francesco Caprio, 59enne residente a Caserta; Ubaldo Caprio, 56enne di Caserta; Francesco Pio Caprio, 28enne di Caserta; Pasquale Caprio, nato ad agosto 29enne di Caserta; Pasquale Caprio, nato a dicembre 29enne di Caserta; Antonella Biasucci, 35enne di Caserta; Assunta Trepiccione, 52enne di Casagiove; Cinzia Filomena Fasulo, 60enne di Caserta; Romano Landi, 70enne di Mondragone; Angelo De Simone, 51enne di Tora e Piccilli; Lorenzo Serino, 67enne di Caiazzo; Antonello Pesa, 64enne di Montemiletto (Avellino); Fabio Leonetti, 49enne di Dugenta (Benevento); Carmine Sorbo, 74enne di Caserta; Francesco Paolo Alario, 45enne di Caserta; Raffaele Di Caterino, 37enne di Grazzanise; Salvatore Maisto, 47enne di Villa di Briano; Vincenzo Izzo, 35enne di Maddaloni.

E ancora. Giulio Paulillo, 60enne di Crispano; Mario Santilli, 65enne di Caserta; Gerardo Risi, 62enne di Palomonte (Salerno); Pietro Terreri, 60enne di Formia; Silvia Rapuano, 39enne di Paupisi (Benevento); Raffaele Marra, 73enne di Caiazzo; Matteo Iannotti, 44enne di Melizzano (Benevento); Maria Marrone, 67enne di Puglianello (Benevento); Rocco Di Geronimo, 47enne di Santomena (Salerno); Agostino D’Addio, 35enne di Valle di Maddaloni; Tommaso Benedetto, 43enne di Moiano (Benevento); Marialuisa Morone, 42enne di Termoli; Salvatore Trotta, 46enne di San Giorgio la Molara; Salvatore Malafronte, 54enne di Torre Annunziata; Carmine Testa, 63enne di Somaglia; Giovanni Natale, 66enne di Caserta; Mimmo Scalera, 70enne di Caserta; Antonio D’Onofrio, 58enne di Dragoni; Giuseppe Canelli, 47enne di Solopaca; Luigi Sgueglia, 59enne di Telese Terme; Albano Della Porta, 57enne di Telese Terme.

Completano la lista Guglielmo Cipriani, 83enne di Castel Volturno; Domenico Fontana, 46enne di Casapesenna; Giovanni Posseduto, 48enne di Solopaca; Vito Di Mella, 50enne di Morcone; Giovanna Colangelo, 52enne di Ponte; Luigi Fusco, 71enne di Benevento; Mario Lucio Verlingieri, 71enne di Paduli; Domenico Vessichelli, 59enne di Paduli; Nello Sauchella, 46enne di Vitulano; Antonio Pietro Barone, 62enne di Circello; Domenico Vincenzo Maturo, 65enne di San Salvatore Telesino; Antonio Iannella, 57enne di Torrecuso.

Sono impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Danilo Riccio, Angelo Leone, Roberto Prozzo, Sergio Rando, Fabio Russo, Enrico Napoletano, Bernardo Diana, Vincenzo Miello, Giuseppe Stellato, Francesco Picca, Gennaro Iannotti, Mariano Omarto, Romolo Vignola, Antonio Miraglia, Vincenzo Cortellessa, Raffaele Petrillo, Domenic Della Gatta, Amanda Caliendo, Ferdinando Letizia, Fabio Della Corte, Mario Palmirani, Raffaele Mascia, Costantino Ciardiello, Claudio Sgambato, Stefano Montone, Tania Palminieri.

Come anticipato da Ottopagine, l'inchiesta era rimbalzata all'onore delle cronache tra la fine del 2020 e l'estate 2022, quando erano state registrate una serie di perquisizioni anche nel Sannio, e centrata .su più gare di appalto tra le province di Benevento e Caserta. Chiamati in causa – funzionari pubblici, ingegneri, architetti e titolari di imprese, con le ipotesi di reato a vario titolo di associazione per delinquere, turbativa d'asta, corruzione, falso e frode nelle pubbliche forniture. Attenzione puntata sull'esistenza di un cartello di aziende costituito per aggiudicarsi le gare, diretto da un gruppo che avrebbe operato in tutte le fasi, compresa quella dell'esecuzione degli interventi, anche se l'aggiudicatario risultava apparentemente non collegato ad esso.

La Procura aveva poi chiesto alcune misure cautelari, ma il Gip aveva detto, con l'appello del Pm al Riesame.

Gli indagati hanno adesso 20 giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati e produrre memorie difensive, poi il Pm procederà alle eventuali richieste di rinvio a giudizio.