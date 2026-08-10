Cercano la cassaforte, non la trovano. Oro e soldi, colpo in un appartamento Benevento. E' accaduto al rione Ferrovia

Cercavano una cassaforte, ma non c'è stato niente da fare. Forse perchè non c'è, forse perchè non l'hanno trovata. Ma non sono andati via a mani vuote, 'accontentandosi' di oggetti d'oro e denaro, gli autori del furto compiuto in un'abitazione al rione Ferrovia. A farne le spese una coppia di anziani che in quel momento non era in casa.

Secondo una prima ricostruzione, usando probabilemnte chiavi false, i malviventi hanno aperto la porta dell'appartamento e, una volta all'interno, hanno rovistato ovunque, riuscendo ad impadronirsi dei preziosi e dei soldi che sono riusciti a trovare. Forse puntavano anche ad altro, chissà. Hanno agito indisturbati, poi sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce.

L'allarme è scattato quando i malcapitati, rientrati intorno alla mezzanotte, sono stati costretti a fare i conti con i segni del passaggio dei ladri e con quella spiacevolissima, amara sensazione che provano tutti coloro che vedono violata la loro intimità. Non è la prima volta che accade, non sarà, purtroppo, l'ultima.