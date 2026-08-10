Cercano la cassaforte, non la trovano. Oro e soldi, colpo in un appartamento

Cercavano una cassaforte, ma non c'è stato niente da fare. Forse perchè non c'è, forse perchè non l'hanno trovata. Ma non sono andati via a mani vuote, 'accontentandosi' di oggetti d'oro e denaro, gli autori del furto compiuto in un'abitazione al rione Ferrovia. A farne le spese una coppia di anziani che in quel momento non era in casa.
Secondo una prima ricostruzione, usando probabilemnte chiavi false, i malviventi hanno aperto la porta dell'appartamento e, una volta all'interno, hanno rovistato ovunque, riuscendo ad impadronirsi dei preziosi e dei soldi che sono riusciti a trovare. Forse puntavano anche ad altro, chissà. Hanno agito indisturbati, poi sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce.
L'allarme è scattato quando i malcapitati, rientrati intorno alla mezzanotte, sono stati costretti a fare i conti con i segni del passaggio dei ladri e con quella spiacevolissima, amara sensazione che provano tutti coloro che vedono violata la loro intimità. Non è la prima volta che accade, non sarà, purtroppo, l'ultima.