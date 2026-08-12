Acquazzone, grandine e vento: alberi sradicati a Benevento e danni FOTO - Via Meomartini cade pino. Pannelli solare termico divelti sui tetti a Pacevecchia

Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi a Benevento e in numerosi centri della provincia. Una fenomeno temporalesco a 'zone', ovvero che ha lambito solo alcune aree sia della città che del Sannio con grandinate, acquazzoni e forti raffiche di vento.

Nella zona alta di Benevento, in via Meomartini, un grosso pino è stato sradicato dal vento e si è abbattuto sulla strada. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto ma la paura è stata tanta.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'aurea, la polizia municipale e le forze dell'ordine. Sul posto anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale con il vicesindaco Francesco De Pierro intervenuto per constatare l'accaduto e pianificare gli interventi.

Danni anche a Pacevecchia dove alcuni boiler per l'acqua calda installati sui tetti dei palazzi e alimentati dai pannelli fotovoltaici, sono stati divelti dal vento e sono caduti sulle tegole creando danni alle coperture. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per gli interventi di rimozione di coperture pericolanti e alberi spezzati.

Nella zona di via Monteguardia blackout elettrico, presumibilmente provocato da qualche ramo finito sui fili elettrici.

AGGIORNAMENTI

Alberi divelti anche in via Avellino e via Rosselli, sempre nel quartiere Pacevecchia. In tarda mattina era stato il vicesindaco De Pierro aveva diramato l'allerta meteo dopo l'allarme lanciato dal servizio meteo della Protezione civile regionale.

Stesse scene di ieri quando un violento temporale ha provocato danni nella fascia dell'hinterland beneventano, tra San giorgio del sannio, Calvi ed altri centri.

IN AGGIORNAMENTO