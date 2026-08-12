Il Comune di Benevento si avvia a chiudere dissesto Mastella e Razzano: "Piano di rientro al Viminale, a un passo da storico traguardo"

"Con la pubblicazione in albo pretorio del Piano di estinzione delle passività e il contestuale invio al Ministero degli Interni per il via libera definitivo, quest'Amministrazione taglia un ulteriore, importante storico traguardo: il dissesto è alle nostre spalle", lo scrivono in una nota congiunta il sindaco Mastella e l'assessore alle Finanze Razzano.

"E' stato un lavoro certosino. L'11 gennaio 2017 a pochi mesi dall'inizio del primo mandato sindacale fu approvata, a malincuore, la dichiarazione di dissesto. Nove anni dopo, la tempesta è passata, la nave si avvia al porto. Sono serviti sacrifici, anche dei cittadini i primi a dover essere ringraziati, impegni, transazioni e trattative non semplici con molti creditori, ma ora il traguardo è lì. Ringraziamo tutti i componenti dell'Osl che si sono industriati in questi anni, il Settore Finanze, l'ex assessore Serluca per il certosino e pluriennale lavoro. Dopo l'ok del Viminale, su cui siamo massimamente fiduciosi, il Comune di Benevento sarà fuori dalle secche finanziarie: un traguardo storico. Un altro", chiudono il sindaco e l'assessore.