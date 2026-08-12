Manconi e Mehic pronti a trasferirsi a Caserta I due sono attesi tra domani e venerdì per le visite mediche

Aspettando Cherubini, che ha finalmente rinnovato il suo contratto con la Roma (nuova scadenza 2009), il Benevento sta per definire due cessioni importanti alla Casertana. Quelle di Jacopo Manconi, classe '94, dieci gol in giallorosso nell'ultima stagione, e di Dino Mehic, l'italo-bosniaco che ha chiuso una stagione con poco bagliori e un infortunio che ne ha condizionato il finale di campionato. Manconi partirà in via definitiva, Mehic si trasferirà in prestito. Entrambi sono attesi tra domani e venerdì per le visite mediche a Caserta, tanto che non saranno neanche convocati per la trasferta di Firenze di Coppa Italia Frecciarossa.

Per il momento si soprassiede sulla posizione di Lorenzo Carfora. Anche l'esterno della cantera era stato promesso alla squadra di Terra di Lavoro, dove avrebbe trovato in panchina l'ex giallorosso Vinicio Espinal. Ma su di lui s'è fiondato anche il Campobasso e il Benevento ha preso tempo. Il prestito di Carfora è un'operazione importante per la squadra giallorossa che crede fermamente nel ragazzo napoletano e vorrebbe che riuscisse a regalarsi un grande campionato. Si aspetta che si trovi la destinazione giusta.