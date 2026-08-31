Blitz Dda, Pm chiede di condannare 2 assolti e di aumentare pene per 5 imputati Benevento. Appello contro la sentenza del Tribunale nelo scorso maggio

Ha presentato appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento lo scorso 27 maggio ha deciso 13 condanne e 4 assoluzioni per le 17 persone rimaste coinvolte nell'ottobre 2023 nell'inchiesta antiestorsione e antidroga della Dda e dei carabinieri di Montesarchio in Valle Caudina.

E' l'iniziativa del pm Luigi Landolfi che, oltre alle condanne degli imputati, ha chiesto, in particolare, che vengano dichiarati colpevoli Fiore Clemente (avvocato Valeria Verrusio), di San Martino Valle Caudina, che era stato assolto dalle accuse di associazione per delinquere di stampo camorristico e tentata estorsione ad una impresa edile casertana, e Antonio Saturnino (avvocati Marcello Severino e Danilo Riccio), di Sant'Agata, che era stato assolto dall'addebito di tentata estorsione aggravata dal metodo camorristico ad una impresa di Airola.

La richiesta di Landolfi riguarda poi anche cinque imputati per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai quali il collegio giudicate, “per mero errore materiale”, aveva comminato pene inferiori a quelle previste. Si tratta di Antonietta Abenante (avvocato Carla Maruzzelli), di S. Agata dei Goti- 3 anni-, Giovanni Coletta (avvocato Marianna Febbraio), di Montesarchio – 8 anni -, Pietro Luciano (avvocato Teresa Meccariello), di Bonea – 8 anni-, Maria Antonia Lupo (avvocato Teresa Meccariello), di Bonea – 5 anni -, e Salvatore Meccariello (avvocato Teresa Meccariello), di Moiano- 5 anni-.

Come si ricorderà, questa era stata la decisione del Tribunale per le altre persone a giudizio : 24 anni a Luigi Bisesto (avvocato Ettore Marcarelli), di Sant'Agata dei Goti, 20 anni a Raffaele Cesare (avvocati Michele De Luca e Giuseppe Annunziata), di Dugenta, 16 anni a Rinaldo Clemente (avvocato Mario Cecere), di San Martino Valle Caudina, 10 anni a Pasquale Landolfo (avvocato Mario Pasquale Fortunato), di Frattamaggiore, 17 anni a Pietrantonio Mango (avvocato Vittorio Fucci), di Moiano,, 24 anni a Domenico Nuzzo (avvocato Danilo Di Cecco), di Santa Maria a Vico, 17 anni a Massimo Oropallo (avvocato Elisabetta Carfora), di Moiano, 3 anni a Roberto Rizzo (avvocato Gandolfo Geraci), di Napoli,assolto dall'addebito di minacce. E veniamo al capitolo delle assoluzioni, che avevano riguardato Fiore Clemente, Mario Razzano (avvocati Danilo Riccio e Osvaldo Piccoli), di S. Agata, Antonio Saturnino, Umberto Vitagliano (avvocato Valeria Verrusio), di San Martino Valle Caudina. Tutti assolti per non aver commesso il fatto.