Benevento, settimana intensa: mercoledì seduta a porte aperte Venerdì alle 14 partenza per Ascoli: al Del Duca si gioca sabato alle 17,15 a temperature elevate

Da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre. Un'altra settimana non proprio lunghissima. Lo staff della logistica ha già programmato ogni cosa. Già questa mattina la squadra si è ritrovata al Vigorito alle 9,00 per riprendere la preparazione. Come sempre, chi ha giocato sabato sera ha solo fatto esercizi di scarico. Allenamento regolare per gli altri.

Nessun giorno di riposo, domani si riprende alle 18 all'Imbriani. Si replica alla stessa ora mercoledì 2 settembre, ma questa volta la seduta è a porte aperte per chi volesse assistervi.

Seduta pomeridiana anche giovedì 3, con una puntata alle 17,30 in sala video e poi sul campo ad allenarsi. Venerdì 4 ci si allena di mattina: appuntamento all'Imbriani alle 9,30. Alle 13 pranzo tutti insieme al Gran Caffè Messina, poi alle 14 partenza alla volta di Ascoli. Al Del Duca si gioca sabato alle 17,15. Una scelta scellerata quella della Lega di far giocare a quell'ora (esigenze televisive): nelle Marche sono previsti 34,5 gradi alle 17. Servirà più di un “cooling break”.