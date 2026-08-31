Scontro furgone - camion, gasolio sulla carreggiata, bloccata la statale Appia

Traffico in tilt lungo la statale Appia questo pomeriggio per un incidente accaduto alla contrada Pontecorvo di Benevento. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un furgone Daily ed un autoarticolato.
In seguito all'impatto, dal serbatoio del mezzo pesante, evidentemente danneggiato, è fuoriuscito del gasolio che ha invaso la carreggiata, rendendola particolarmente sdrucciolevole e pericolosa. Da qui la necessità di chiudere la circolazione in entrambi i sensi, per consentire la pulizia del manto stradale e ripristinare le condizoni di sicurezza. Il bilancio dell'incidente restituisce il ferimento di un 60enne, trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, polizia e carabinieri.