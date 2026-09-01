Incendio ad Airola, Pecoraro: "Massima attenzione della Regione" Proseguono le operazioni di spegnimento e il monitoraggio ambientale

La Regione Campania segue con la massima attenzione l’evoluzione dell’incendio che ha interessato un sito di stoccaggio di rifiuti nella zona industriale di Airola, nel Beneventano. Il rogo ha coinvolto prevalentemente rifiuti plastici e carta stoccati in balle, producendo una consistente colonna di fumo che ha interessato anche i territori circostanti.

«La priorità resta la sicurezza delle persone e la tutela del territorio. Stiamo seguendo la situazione in costante raccordo con le strutture competenti e con le amministrazioni locali», dichiara Claudia Pecoraro, assessora all’Ambiente della Regione Campania.

ARPAC ha attivato il monitoraggio ambientale, effettuando campionamenti per la ricerca di diossine, furani e PCB diossina-simili e per il controllo di altri inquinanti atmosferici. È inoltre in valutazione l’impiego di un laboratorio mobile per ulteriori rilevazioni.

«Attendiamo gli esiti delle analisi per avere un quadro preciso degli eventuali effetti dell’incendio sulla qualità dell’aria. È fondamentale basarsi sui dati e sulle valutazioni degli organismi tecnici, garantendo ai cittadini informazioni corrette e trasparenti», prosegue Pecoraro.

«Ringrazio il Corpo dei Vigili del Fuoco per il lavoro che stanno svolgendo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e ARPAC per la tempestività e la professionalità con cui sta portando avanti il monitoraggio ambientale. La Regione continuerà a seguire la situazione con la massima attenzione e a garantire trasparenza sugli esiti degli accertamenti», conclude l’assessora.

