Rogo Airola: Mastella "in via precauzionale opportuno tenere finestre chiuse"

L'invito del sindaco Mastella

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Benevento.  

 Alla luce del grave rogo (rifiuti plastici e carta stoccata in balle) che si è sviluppato nell'area industriale di Airola, dove sono in corso i monitoraggi dell'Arpac a causa della probabilità che inquinanti atmosferici abbiano contaminato l'aria, il sindaco Clemente Mastella, in via precauzionale e a scopo cautelativo, invita la popolazione di Benevento a tenere chiuse porte e finestre. 

Il Comune seguirà l'evolversi della vicenda, in cooperazione con l'Agenzia regionale di protezione ambientale.

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