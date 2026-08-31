Rogo Airola: Mastella "in via precauzionale opportuno tenere finestre chiuse" L'invito del sindaco Mastella

Alla luce del grave rogo (rifiuti plastici e carta stoccata in balle) che si è sviluppato nell'area industriale di Airola, dove sono in corso i monitoraggi dell'Arpac a causa della probabilità che inquinanti atmosferici abbiano contaminato l'aria, il sindaco Clemente Mastella, in via precauzionale e a scopo cautelativo, invita la popolazione di Benevento a tenere chiuse porte e finestre.

Il Comune seguirà l'evolversi della vicenda, in cooperazione con l'Agenzia regionale di protezione ambientale.