Tragedia ad Apice: colpi di pistola, muoiono tre fratelli E' accaduto poco fa

Tre fratelli morti. E' accaduto ad Apice, teatro di una tragedia assurda. Tutto si è verificato pochi minuti fa: secondo una prima ricostruzione, i tre uomini sarebbero rimasti vittima di una sparatoria di cui si sta cercando di ricostruire i termini.

L'ipotesi più accreditata allo stato è che uno dei fratelli, tutti impegnati nella gestione di un'attività di ristorazione che sembra li avesse fatti litigare già da tempo, avrebbe fatto fuoco contro gli altri e poi contro se stesso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno aviato le indagini, e le ambulanze del 118.

Un dramma familiare che, appena la notizia si è diffusa, ha sconvolto la comunità apicese. I tre erano infatti molto noti per il loro impegno lavorativo, che includeva anche la gestione di una struttura di proprietà comunale dove venivano organizzati più eventi.