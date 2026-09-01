Tragedia ad Apice: colpi di pistola, muoiono tre fratelli

E' accaduto poco fa

tragedia ad apice colpi di pistola muoiono tre fratelli
Apice.  

Tre fratelli morti. E' accaduto ad Apice, teatro di una tragedia assurda. Tutto si è verificato pochi minuti fa: secondo una prima ricostruzione, i tre uomini sarebbero rimasti vittima di una sparatoria di cui si sta cercando di ricostruire i termini.

L'ipotesi più accreditata allo stato è che uno dei fratelli, tutti impegnati nella gestione di un'attività di ristorazione che sembra li avesse fatti litigare già da tempo, avrebbe fatto fuoco contro gli altri e poi contro se stesso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno aviato le indagini, e le ambulanze del 118.

Un dramma familiare che, appena la notizia si è diffusa, ha sconvolto la comunità apicese. I tre erano infatti molto noti per il loro impegno lavorativo, che includeva anche la gestione di una struttura di proprietà comunale dove venivano organizzati più eventi.

Ultime Notizie