Duplice omicidio e suicidio ad Apice, il dolore del sindaco Angelo Pepe - VIDEO

“Una tragedia inaspettata, una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Uno strazio per le famiglie. Erano amici di tutti”. Così il sindaco di Apice, Angelo Pepe che questo pomeriggio si è precipitato sul retro del ristorante Licciardi non appena ha appreso la drammatica notizia del duplice omicidio di due fratelli e del suicidio del terzo che ha impugnato l'arma.
Tre fratelli, ben voluti da tutti, titolari di un'attività di ristorazione storica “che ha creato sviluppo e lavoro ad Apice e non solo”.
I fratelli Licciardi, infatti, da anni, oltre allo storico ristorante da anni organizzavano i caratteristici mercatini di Natale presso il Castello ad Apice vecchio dove avevano un altro ristorante.
“Siamo sgomenti e vicini alle famiglie coinvolte” ha rimarcato il primo cittadino. “Persone che hanno dato tanto a questa comunità e non esistono parole per descrivere questo momento così brutto”.