Benevento, mercato chiuso: Celia e Ricci rimangono in organico Ora la società avrà l'onere di stilare la lista "over" e fare delle scelte importanti

La sessione estiva del calciomercato si è conclusa finalmente. Nell'ultimo giorno utile il Benevento ha piazzato un colpo in entrata, con l'arrivo di Mattia Mannini dalla Roma, classe 2006, dunque under che non pensa in alcuna lista, e con la partenza dell'over (classe 99) Ferrara, e di un altro under, Cantisani, classe 2004. Rimangono in organico sia Celia che Ricci, col secondo avviato verso la guarigione dopo l'intervento al crociato, ma teoricamente ancora in convalescenza. Essendo entrambi “over” uno solo di loro potrà entrare in lista almeno fino a gennaio. In attesa che quel posto sia occupato da Pierluigi Simonetti (probabilmente da gennaio in poi), che la società attende con ansia dopo l'intervento al crociato di febbraio.

E' evidente che ci sarà almeno un esubero da lasciare fuori in questa tornata d'andata, poi a gennaio se ne riparlerà. Il Benevento ora sarà chiamato a stilare la lista che non potrà essere modificata fino alla prossima sessione di mercato.