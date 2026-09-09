Arma dei carabinieri. Nel Sannio tre nuovi ufficiali: ecco chi sono - FOTO Maggiore Manzi a capo del Nucleo investigativo, il capitano Calabria al vertice della Compagnia

Il maggiore Carmine Manzi, 51 anni, è il nuovo comandante del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Benevento; il capitano Andrea Calabria, 35 anni, guiderà invece la Compagnia carabinieri di Benevento e infine, il sottotenente Michelangelo Colapaolo, 58 anni, designato a capo del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio della quale sarà anche vicecomandante.

Sono i tre ufficiali dell'Arma presentati questa mattina dal comandante provinciale dei carabinieri, Marco Keten nella sala conferenze del comando Provinciale.

Il Maggiore Manzi si è arruolato come maresciallo ed ha svolto servizio in Calabria presso il Nucleo investigativo di Catanzaro. Poi il passaggio nel ruolo di Ufficiale con gli incarichi di responsabile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pesaro fino al 2014 quando ha assunto il comando della Tenenza di Gaeta e della Compagnia di Melfi fino al 2023. Negli ultimi tempi ha prestato servizio presso la Scuola allievi carabinieri di Campobasso ed ora il trasferimento nel Sannio.

Dopo aver vinto il concorso con il ruolo da Ufficiale, il capitano Andrea Calabria ha frequentato il 194esimo corso dell'accademia militare. Al termine della formazione ha svolto incarichi da istruttore e insegnante presso la Scuola allievi carabinieri e vicebrigadieri di Reggio Calabria. Il Capitano Calabria è stato poi ufficiale presso la Sezione radimobile di Napoli e negli anni successivi a capo della Compagnia di Tricarico in Basilicato. Da oggi guiderà invece la Compagnia carabinieri di Benevento.

Il sottotenente Michelangelo Colapaolo torna nel Sannio dopo anni. In passato, da maresciallo ha infatti prestato servizio (dal 94 al 97) presso il Norm di Benevento e dell'attuale Nucleo investigativo. Ha poi guidato per ben sette anni il Nucleo operativo e radimobile della Compagnia di Ariano Irpino e a seguire in servizio presso il Nucleo di protezione collaboratori di giustizia Molise e Basilicata. Dopo il concorso per il passaggio nel ruolo Ufficiali dell'Arma, ha guidato la Tenenza di Guidonia Montecelio alle porte di Roma ed oggi nel Sannio alla guida del Norm della Valle Caudina.