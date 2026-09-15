Minaccia di spaccare tutto, vuole soldi per droga: querela rimessa, prosciolto Benevento. Non luogo a procedere del Gup, dopo derubricazione accuse, per un uomo di S. Salvatore T.

Era imputato di estorsione, danneggiamento e lesioni, ma dopo la remissione della querela della parte offesa e la derubricazione delle accuse in quelle di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, e percosse, è stato prosciolto. E' stato il gup Salvatore Perrotta a decidere il non luogo a procedere al termine del rito abbreviato, condizionato all'escussione di una familiare, a carico di un 30enne di San Salvatore Telesino, difeso dell'avvocato Ettore Marcarelli. Per l'uomo anche il ritorno in libertà: era ai domiciliari dopo essere uscito dal carcere, disposto come aggravamento della misura, violata, del divieto di avvicinamento.

Nel mirino degli inquirenti le condotte che tra marzo e settembre 2025 avrebbe mantenuto nei confronti della madre: minacciando di spaccare tutto, l'avrebbe costretta a dargli il denaro che gli sarebbe servito ad acquistare sostanze stupefacenti. Quando lei era andata via dall'abitazione per i suoi comportamenti, avrebbe tentato di costringere la sorella ad inviare alla madre un messaggio per indurla a ricaricare ancora la sua poste pay, mettendole le mani al collo. Infine, rifiutandosi di raggiungere la comunità nella quale avrebbe dovuto disintossicarsi, avrebbe danneggiato numerosi oggetti presenti in casa. Oggi la celebrazione del rito abbreviato: prima l'escussione della sorella, poi la discussione e, infine, la sentenza.