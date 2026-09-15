Giudice sportivo: i cori dei sostenitori veronesi "costano" 5.000 euro

Ecco i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 15 settembre.
Provvedimenti a carico delle società.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni e numerose bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo e di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PADOVA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CURTO Marco (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LÉRIS Mehdi Pascal Marcel (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.