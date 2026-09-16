Scontro frontale tra due furgoni: feriti e paura a San Marco dei Cavoti Uno dei mezzi si è ribaltato: auto medica e 118 in azione. Incidente anche a Benevento

E' di una persona ferita e trasportata in codice rosso in ospedale il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada alle porte di San Marco dei Cavoti. Lo scontro, frontale, tra due furgoni che percorrevano l'arteria nei pressi della rotonda dopo il cimitero. Violento l'impatto, in seguito al quale uno dei furgoni si è ribaltato sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'auto medica di san Marco dei Cavoti, l'ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento. A causa delle ferite riportate, per uno dei conducenti, si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover stabilire la dinamica del sinistro.

Incidente stradale anche a Benevento, nei pressi della Galleria Avellola. in questo caso coinvolte due auto: una Fiat 500 e una Suzuki. Lavoro per la polizia municipale e sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Traffico in tilt per via della corsia del Raccordo interessata dal sinistro.