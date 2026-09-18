Botte e rapina in un impianto di carburante, spuntano anche i coltelli E' accaduto a Telese Terme

Se le sono date di santa ragione, anche con l'uso di coltelli. E' accaduto questa mattina, di buon'ora, a Telese Terme, nell'area di un impianto di carburante che ospita anche un bar - tabacchi. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, è scoppiato uno 'scontro' che avrebbe riguardato alcuni ccittadini di nazionalità straniera, probabilmente egiziani.

L'orologio segnava all'incirca le 7 quando si è verificata la zuffa- tra le ipotesi anche quella di una rapina -, nel corso della quale sono spuntati anche dei coltelli. Una scena che ha fatto scattare l'allarme: sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, che hanno avviato le indagini e condotto in caserma, a sirene spiegate, i protagonisti di un episodio di cui ora stanno cercando di definire i termini. Probabile qualche arresto.