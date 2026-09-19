Lieve scossa di Terremoto tra Ponte e Benevento: segnalata solo dai sismografi

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dalle strumentazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv nel Sannio con epicentro nel comune di Ponte, alle 9.13 di questa mattina.
Epicentro del leggero movimento tellurico a 15 chilometri di profondità tra il comune di Ponte e la località Torrepalazzo che invece ricade nel comune di Torrecuso ma alle porte di Benevento.
Nessun allarme per la popolazione. Il terremoto infatti non è stato avvertito dai residenti ma solo dalle strumentazioni.