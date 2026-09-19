Serie B, una quinta giornata ricca di sfide batticuore Spiccano Ascoli-Avellino, Palermo-Padova e il derby veneto tra Verona e Vicenza

Il sabato della B prevede ben cinque sfide, di cui tre alle 15, una alle 17,15 e l'ultima alle 19,30. Ieri l'anticipo al Menti tra Juve Stabia e Cesena, terminato in parità, 1-1. I romagnoli si sono fatti preferire in avvio andando in rete col solito Shpendi, poi è uscita fiori la squadra di De Giorgio che ha fatto pari col “solito" Di Nardo e avrebbe meritato qualcosa di più nel finale.

Questo pomeriggio alle 15 si giocano tre gare. Carrarese-Benevento, coi giallorossi decisi a dare seguito alla bella vittoria sul Verona. Palermo-Padova con la squadra di Inzaghi che vuole tornare alla vittoria contro l'ostica formazione di Calabro. E Cremonese-Entella con la squadra di Pecchia nettamente favorita, ma anche con un'Entella sempre pericolosa e reduce dal colpaccio di Pisa.

Alle 17,15 va in scena a Marassi Sampdoria-Catanzaro. I blucerchiati devono cominciare a far punti pesati e devono giocare anche per il loro allenatore, Bernardo Corradi. La proprietà sembra intenzionata ad andare avanti col tecnico senese a prescindere dal risultato di oggi, ma è evidente che conterà molto in che modo la Samp riuscirà ad esprimersi. Il Catanzaro sull'asse Pafundi-Iemmello vuole dare seguito alla vittoria sulla Carrarese.

Alle 19,30 c'è Ascoli-Avellino al Del Duca. Nelle Marche hanno raggiunto la bella cifra di 10.039 abbonamenti grazie alla proroga della campagna e volano sulle ali di un entusiasmo prorompente. Tomei, che aspetta di valutare Lorenzo Venuti per un eventuale tesseramento, ha fatto un po' di pretattica (Brunori o Gori in attacco?), così come Nesta che non ha voluto ufficializzare l'impiego di Cheddira, in assenza di Favilli, che non è ancora al meglio. Nesta ha anche parlato della polemica scatenata dal suo captano Izzo sui social contro i tifosi del Palermo: "Siete scarsi come il vostro allenatore e il vostro direttore", aveva detto il difensore irpino. Nesta ha provato a spegnere ogni fiammella di polemica: "Armando è così, gli vogliamo bene perché è così. Ha un carattere particolare, non è banale, in tutto. In campo è straordinario... ogni tanto gli piace fare sta roba, si annoia e scrive. I social sono un problema di tutti i ragazzi”.

Domani altre quattro sfide di grande livello

Su tutte spicca il derby veneto tra Verona e Vicenza, una sfida che è tutta un programma, ma che è iniztato con la polemica della trasferta vietata ai vincentini, la qualcosa ha spinto uno dei club veronesi ad andare al Bentegodi senza stendardi. Sempre alle 15 c'è Arezzo-Sudtirol, sfida tra due squadre che non ci stanno mai a perdere. Alle 17,15 il Mantova chiede una sorta di “passi” al Pisa per capire se potrà puntare realmente in alto in questo campionato. Alle 19,30 Modena-Empoli chiude ilm programma della quinta giornata con i canarini in cerca di vittoria per dara l'assalto alle prime posizioni.

Giocata venerdì 18 settembre 2026:

Juve Stabia – Cesena 1-1

Sabato 19 settembre 2026

Carrarese – Benevento (ore 15:00)

Palermo – Padova (ore 15:00)

Cremonese – Entella (ore 15:00)

Sampdoria – Catanzaro (ore 17:15)

Ascoli – Avellino (ore 19:30)

Domenica 20 settembre 2026

Verona – Vicenza (ore 15:00)

Arezzo – SudTirol (ore 15:00)

Mantova – Pisa (ore 17:15)

Modena – Empoli (ore 19:30)

Classifica dopo la quarta giornata: Mantova e Palermo p.10; SudTirol p.8; Ascoli, Avellino, Modena, Padova e Cesena* p.7; Pisa, Arezzo, Empoli p.6; Vicenza p.5; Cremonese, Benevento, Entella e Verona p.4; Catanzaro e Juve Stabia* (*) p.3; Carrarese e Sampdoria p.1.

(*)Juve Stabia 2 punti di penalizzazione.

* Una gara in più

Nella foto in alto, Tomei allenatore dell'Ascoli