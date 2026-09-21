Tetraplegico, marijuana come terapia: arrestato 10 giorni fa, è libero da 7 Benevento. Fermato da finanza, l'uomo era ai domiciliari. Gip: niente gravi indizi di colpevolezza

Il suo arresto risale all11 settembre, ma ne è stata data notizia oggi. Nel frattempo, però, è stato rimesso in libertà dal gip Maria Amoruso per l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza e di particolari esigenze cautelari.

Lui – ne omettiamo anche l'età per la particolare condizione in cui si trova ndr – è un uomo di Benevento costretto da anni sulla sedia a rotelle. E' tetraplegico e dieci giorni fa era finito ai domiciliari dopo che la guardia di finanza aveva rinvenuto nella sua abitazione 26 piantine di cannabis, sequestrate al pari di tre fucili, una katana.

Da qui l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale l'indagato, difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, ha sostenuto la sua estraneità. Sostenendo che fa uso di cannabinoidi solo per uso terapeutico. Consuma marijuana dal 2024, in soldoni, perchè i farmaci che assume hanno compromesso pesantemente la salute del suo fegato. Quanto alla katana, ha spiegato che gli era stata regalata e che l'aveva in esposizione, e che i tre fucili da caccia, sistemati in un locale al quale non può accedere, erano degli anni '50 ed appartenevano al nonno.

Una versione che il giudice ha ritenuto credibile, escludendo qualsiasi finalità di spaccio di stupefacenti riconsegnando alla libertà l'uomo dopo la convalida dell'arresto del 14 settembre.