Cherubini e Mannini, è già iniziata l'avventura azzurra I due giovani giallorossi saranno impegnati con le Under 21 e 20 azzurre

Il fascino della maglia azzurra è irresistibile. Luigi Cherubini e Mattia Mannini continuano il loro percorso nelle due Nazionali giovanili più importanti e archiviano senza rimpianti questa sosta che avrebbe consentito qualche giorno di riposo. Cherubini, convocato da Silvio Baldini per l'Under 21 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in provincia di Pisa, si ritrova in un contesto assolutamente competitivo: la nazionale deve qualificarsi all'Europeo 2027 e per farlo ha due sfide da far tremare le vene ai polsi: giovedì 1° ottobre alle 18,30 a Yerevan in Armenia contro la Nazionale fanalino di coda del girone, e lunedì 5 alle 18,15 all'Adriatico di Pescara per ospitare nell'ultima partita di qualificazione la Polonia, in un vero e proprio spareggio per il primo posto. L'Italia ha tre punti da recuperare ai polacchi con una differenza reti di +20 rispetto al +21 dei rivali, ma con la sfida in Armenia che può migliorare la situazione. La prima classificata va direttamente all'Europeo, ma anche la migliore seconda dei nove gironi.

L'Under 21, infarcita di talenti, da Palmisani portiere del Frosinone, a Liberali del Como, a Chiarodia del Burussia, a Favasuli del Napoli, a Ndour e Pisilli, a Camarda e al giallorosso Cherubini, ha questa missione da compiere, per cominciar a mettere un primo tassello al riscatto delle formazioni azzurre in Europa. Prima di partire alla volta dell'Armenia giocherà due amichevoli: contro le squadre Primavera di Empoli (giovedì 24 settembre) e Spezia (domenica 27).

Un torneo in Spagna per l'Under 20 di Mannini

L'Under 20 dell'altro giallorosso convocato, Mattia Mannini, risponde con un torneo amichevole, ma assolutamente importante e suggestivo. Gli azzurrini parteciperannoal La Nucía International Tournament dal 25 settembre al 3 ottobre allo Stadio Olimpico 'Camilo Cano'. Gli Azzurrini debutteranno in questo centro della Comunità Valenciana nella provincia di Alicante, venerdì 25 settembre (ore 11.30) contro l'Inghilterra, per poi affrontare Germania e Francia, rispettivamente martedì 29 settembre (ore 17.30) e sabato 3 ottobre (ore 11).