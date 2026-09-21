Questura di Benevento. Si è insediato il Vicario Sabato Fortunato - VIDEO "Fondamentale rispondere alle esigenze di sicurezza della comunità"

Si è insediato questa mattina a Benevento il nuovo Vicario della Questura sannita. Si tratta del dottore Sabato Fortunato, 58 anni, originario di Salerno. Il numero due dell aQuestura sannita è stato presentato questa mattina dal Questore della provincia di Benevento Giovanni Leuci: “Questo territorio ha bisogno di funzionari e dirigenti esperti e sicuramente il dottore Fortunato lo è. La Polizia di Stato deve dare ai cittadini risposte sempre pronte e professionali su ogni questione”.

Il dottore Sabato Fortunato prende il posto di Rosa De Gregorio, Primo Dirigente della Polizia di Stato. E' entrato in Polizia nel 1991 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in provincia di Caserta, dapprima al Commissariato di Aversa e successivamente alla Squadra Mobile di Caserta. Nel 1995 è stato chiamato a dirigere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri, in provincia di Teramo, per poi assumere la guida del Commissariato di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Poi il ritorno in Campania alla guida del Commissariato di Sarno e nel 2008 presso la Questura di Siena. Nel corso degli anni ha diretto Uffici presso la Questura di Salerno, a Mantova e a Pescara.

Da oggi a Benevento: “Il nostro obiettivo è contribuire concretamente a rispondere alle esigenze di sicurezza chieste dai cittadini e farò tutto il possibile, al fianco del Questore Leuci - per contribuire al raggiungimento di questo risultato”.