Vuole picchiare la compagna, la minaccia di morte: arrestato un 21enne Benevento. Fermato dalla Volante, il giovane è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per maltrattamenti alla compagna. E' l'ipotesi di reato contestata ad un 21enne di Benevento, fermato dalla Volante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata lei a chiedere l'intervento della polizia. Ha riferito che era in corso una lite,e che lui era in preda ad un forte stato di agitazione e voleva picchiarla. Un comportamento che sembra durasse da qualche mese: un lasso di tempo che sarebbe stato scandito, a detta della ragazza, da botte e minacce di morte da parte del giovane, che le avrebbe ripetute anche dinanzi ai poliziotti.

Bloccato, il 21enne è stato condotto negli uffici della Questura e dichiarato in arresto, poi, su disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco, sottoposto ai domiciliari, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, quando, se non resterà in silenzio, potrà fornire la sua versione sull'episodio. E' difeso dall'avvocato Francesco Fusco.