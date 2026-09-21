Maxi rogo di rifiuti ad Airola, avviate le analisi sui terreni

Prelievi entro un raggio di tre chilometri dal rogo del 31 agosto scorso

maxi rogo di rifiuti ad airola avviate le analisi sui terreni
Benevento.  

Sono iniziati i campionamenti e le relative analisi da parte dell’ARPAC, che interesseranno un raggio di 3 chilometri dall’epicentro del rogo del 31 agosto, avvenuto ad Airola. Le attività stanno procedendo attraverso l’individuazione progressiva di aree, superfici e distanze attorno alla zona interessata dall’incendio, con l’obiettivo di completare il monitoraggio dell’intero perimetro previsto.

Si tratta di un passaggio fondamentale per raccogliere dati concreti e verificare la situazione dei terreni, fornendo alla comunità elementi utili e puntuali. Le operazioni vengono seguite con la massima attenzione e nel rispetto degli iter previsti.

Il Sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ringrazia l’ARPAC, le autorità preposte, i Comuni limitrofi e tutti coloro che stanno collaborando alle attività: “Stiamo seguendo ogni fase con la massima attenzione e garantiremo, per quanto di nostra competenza, la massima celerità nello svolgimento delle operazioni. È nostro impegno assicurare alla comunità informazioni puntuali, trasparenti e costantemente aggiornate sull’andamento dei campionamenti e sugli esiti delle analisi”.

 

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