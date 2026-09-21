Maxi rogo di rifiuti ad Airola, avviate le analisi sui terreni Prelievi entro un raggio di tre chilometri dal rogo del 31 agosto scorso

Sono iniziati i campionamenti e le relative analisi da parte dell’ARPAC, che interesseranno un raggio di 3 chilometri dall’epicentro del rogo del 31 agosto, avvenuto ad Airola. Le attività stanno procedendo attraverso l’individuazione progressiva di aree, superfici e distanze attorno alla zona interessata dall’incendio, con l’obiettivo di completare il monitoraggio dell’intero perimetro previsto.

Si tratta di un passaggio fondamentale per raccogliere dati concreti e verificare la situazione dei terreni, fornendo alla comunità elementi utili e puntuali. Le operazioni vengono seguite con la massima attenzione e nel rispetto degli iter previsti.

Il Sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ringrazia l’ARPAC, le autorità preposte, i Comuni limitrofi e tutti coloro che stanno collaborando alle attività: “Stiamo seguendo ogni fase con la massima attenzione e garantiremo, per quanto di nostra competenza, la massima celerità nello svolgimento delle operazioni. È nostro impegno assicurare alla comunità informazioni puntuali, trasparenti e costantemente aggiornate sull’andamento dei campionamenti e sugli esiti delle analisi”.