Trasporto pubblico a Benevento: carenza di pensiline, orari e segnaletica I Consiglieri Comunali d'opposizione di Benevento presentano un'interrogazione urgente

I Consiglieri Comunali di opposizione Angelo Moretti, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Francesco Farese, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio hanno inoltrato un’interrogazione a risposta scritta e orale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all’Assessore alla Mobilità del Comune di Benevento per denunciare lo stato di grave carenza strutturale in cui versano le fermate dei bus urbani ed extraurbani in città.

I consiglieri comunali intendo esprimere un sentito e pubblico ringraziamento all’ingegnere Umberto Ficociello, attivista di Civico22, il cui lavoro di sopralluogo sul campo ci ha permesso di mappare nei dettagli le criticità ed elaborare un quadro preciso delle carenze che affliggono quotidianamente centinaia di pendolari, studenti e cittadini.

Un quadro critico in tutta la città

"L'indagine condotta mette in luce una situazione di diffuso disagio: Rione Libertà: Si registra una fitta rete di fermate a richiesta AIR BUS completamente sprovviste di pensiline di copertura (tra cui Via Napoli nei pressi dei civici 120, 137, 147, 149, 166 e 206, Piazza San Modesto, Via Cosentini, Via Cavour, Via S. Casselli, Via Lungo Sabato e Viale dell’Università). Molti cartelli AIR hanno sostituito le vecchie paline AMTS e TROTTA ma risultano privi della segnaletica orizzontale di bus di città, creando disorientamento negli utenti.

Snodi strategici ed extraurbani del tutto insufficienti: Presso fermate ad altissimo afflusso, le coperture sono drammaticamente scarse: In Via Mustilli (area ex INPS), punto di approdo per bus provinciali, interprovinciali e Flixbus, vi sono soltanto 4 pensiline. Sempre in Via Mustilli (uscita I.I.S. "Alberti"), si contano appena 2 pensiline per centinaia di studenti [7]. In Via Meomatini (di fronte al Bar 2000), snodo cruciale dove fermano le linee nazionali ed europee, sono presenti solo 2 pensiline.

Carenze diffuse nei quartieri:Fermate prive di pensilina sono state riscontrate anche in Viale Principe di Napoli, Via XXV Luglio, Viale Mellusi, Via Pietro Nenni, Via Aldo Moro, Via Rosselli, Via Pacevecchia (in corrispondenza dell'Ospedale San Pio e del Supermercato PRO) e Via del Pomerio.

Assenza totale di quadri orari: Tutte le pensiline attualmente installate sul territorio comunale risultano sprovviste di tabelle informative recanti le linee in transito e gli orari aggiornati".

Le richieste all'Amministrazione

Attraverso l'interrogazione presentata, i consiglieri chiedono al Sindaco e alla Giunta: "Se l'Amministrazione sia a conoscenza di tale disservizio diffuso, Se s'intenda programmare l'installazione urgente di nuove pensiline, dando priorità ai punti a maggior traffico di utenti (Via Meomatini, Via Mustilli, Rione Libertà, Pacevecchia, Capodimonte); Quali siano i tempi previsti per il completamento della segnaletica orizzontale per i bus di città; Quali solleciti s'intendano attivare verso i gestori del servizio per installare tabelle orarie chiare e aggiornate su ogni fermata. La mobilità sostenibile e il diritto al trasporto pubblico si misurano prima di tutto dalla vivibilità delle fermate e dall'accesso chiaro alle informazioni", concludono i firmatari dell'interrogazione.