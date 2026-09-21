Via libera al nuovo regolamento per la disciplina commercio su aree pubbliche Cittadinanza onoraria per i professori Catlalano, Iavarone e Scherlillo

l Consiglio comunale, nella seduta tenutasi questa mattina in modalità mista, ha proceduto al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e all’acquisizione di alcune aree al patrimonio comunale.

Ha, poi, approvato il nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e lo schema di convenzione per la costituzione di un ufficio in forma associata denominato “Ufficio unico per l’efficientamento della gestione delle politiche di coesione”.

Successivamente ha proceduto al conferimento della cittadinanza onoraria al professore Onofrio Antonio Catalano, luminare italiano di fama mondiale nel campo della radiologia, al professore Antonio Iavarone, scienziato italiano e sannita di fama mondiale, e al professore Marino Scherillo, direttore dell’Unità cardiologia UTIC dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

L’assise comunale ha, infine, dibattuto sullo stato di avanzamento della procedura di uscita dal dissesto finanziario e sui miasmi (a breve un altro servizio).