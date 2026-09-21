Lions Club per solidarietà e la valorizzazione delle eccellenze del territorio Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host insieme

Un fine settimana nel segno del servizio, della solidarietà e dell’attenzione alla comunità ha visto protagonisti il Lions Club Benevento Arco Traiano e il Lions Club Benevento Host, uniti in due iniziative accomunate dallo stesso spirito lionistico: essere concretamente vicini alle persone e valorizzare le energie migliori del territorio.

In questo fine settimana si è concluso il service “Zaino Sospeso” con la consegna al Banco Alimentare – sezione di Benevento del materiale scolastico donato dai cittadini. La raccolta si era svolta sabato 12 settembre presso il Conad Store del Centro Commerciale Buonvento, promossa dal Lions Club Benevento Arco Traiano con il Lions Club Cuccioli, insieme al Lions Club Benevento Host con il Club Leo.

Grazie alla generosità di tanti cittadini, sono stati raccolti zaini, quaderni, penne, colori, astucci e altri strumenti utili per la scuola: un gesto semplice ma prezioso, capace di trasformarsi in un sostegno concreto per bambini e famiglie che affrontano l’inizio del nuovo anno scolastico in condizioni di difficoltà.

Tutte le donazioni raccolte sono state consegnate al referente del Banco Alimentare – sezione di Benevento - Mino Russo, che provvederà a farle arrivare alle famiglie bisognose del territorio, contribuendo così a rendere più sereno l’inizio dell’anno scolastico per tanti bambini.

Nello stesso fine settimana, ad Avellino, nell’ambito del service “Eccellenze nelle Professioni e nelle Arti del Territorio” promosso dalla V Circoscrizione Distretto 108 Ya, i due Club, alla presenza del Governatore Distrettuale Bruno Canetti, hanno conferito importanti riconoscimenti a figure che si sono distinte per impegno, competenza e capacità di generare valore per la comunità.

Il Lions Club Benevento Host ha premiato il dottor Carlo Iannace, medico, per il profondo impegno professionale, sociale e umano a favore del territorio.

Il Lions Club Benevento Arco Traiano ha invece conferito il premio al professor Carlo Mazzone, riconoscendone il significativo contributo alla crescita culturale, educativa e digitale del territorio, l’impegno nella formazione dei giovani e la capacità di creare collegamenti tra scuola, università, innovazione e società civile.

Le iniziative del fine settimana, pur diverse nella forma, raccontano un’unica visione: servire la comunità, sostenere chi è più fragile e riconoscere il valore di chi contribuisce alla crescita sociale, culturale e umana del territorio.