Benevento, al via il corso gratuito per diventare arbitri di calcio Le info sulle attività promosse dalla sezione dedicata a Francesco Castracane

L’Associazione Italiana Arbitri indice il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2026/2027. La Sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non abbiano superato il 40° anno. È possibile iscriversi anche se tesserati di una società calcistica: nei primi tempi di attività, infatti, è possibile ricoprire il “doppio ruolo” di arbitro e calciatore. Al termine del Corso il candidato sosterrà una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare. Per ogni gara arbitrata spetta un rimborso spese sulla base della distanza chilometrica e durante le prime gare gli Arbitri saranno accompagnati da un “Tutor” che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la parte referendaria del dopo gara. Ogni Arbitro dell’AIA è in possesso della Tessera Federale che gli consente di entrare gratuitamente in ogni Stadio per assistere a qualsiasi gara organizzata dalla FIGC su territorio Nazionale. “Questa attività – ricorda il Presidente di Sezione Daniele Mazzulla – offre alle ragazze e ai ragazzi l’opportunità di mettersi alla prova in un ruolo che richiede capacità di prendere decisioni. L’arbitro deve conoscere le regole, applicarle con imparzialità e assumersi la responsabilità delle proprie scelte: un’esperienza concreta che contribuisce alla maturazione personale e avvicina i giovani a una cultura della legalità vissuta non come concetto astratto, ma come pratica quotidiana”. Chiunque abbia intenzione di iscriversi al corso può inviare entro il 30 settembre una mail con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico a: benevento@aiafigc.it.