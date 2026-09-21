Campionati Italiani Tiro di Campagna 2026 tra Vitulano e Benevento Ieri il saluto del sindaco Mastella del delegato allo sport, Lauro agli arcieri

Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro hanno portato ieri i saluti istituzonali alle gare di tiro. Dal 17 al 20 settembre si sono svolti infatti tra Vitulano e Benevento in scena i Campionati Italiani Tiro di Campagna 2026.

L'organizzazione è stata curata dagli Arcieri della Stella e ha coinvolto due location sannite il Pianoro di Camposauro, a Vitulano, dove sono stati allestiti i percorsi per le fasi di qualifica e le eliminatorie e la Rocca dei Rettori nel centro di Benevento, che ha ospitato le fasi finali della manifestazione con 400 arcieri in gara da 135 Società provenienti di tutta Italia. In campo tutti i migliori specialisti del settore, dalle classi giovanili fino ai master. Alle premiazioni finali ha partecipato il consigliere comunale e provinciale Giovanni Zanone.

In piazza Risorgimento inoltre il sindaco Mastella e il consigliere Lauro hanno preso parte ad una manifestazione di pattinaggio che ha visto l'esibizione di due società: Asd Jolly skate e Asd Sannio Roller.

