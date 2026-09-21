Stop idrico a Benevento: ecco dove sono posizionate le autobotti Da oggi e fino a domani lavori della Regione sulla condotta principale

E' in corso a Benevento lo stop idrico che durerà fino a domani mattina per lavori programmati sulla condotta regionale principale di adduzione. La Gesesa per la vittà di Benevento ha previsto autobotti nelle seguenti zona: "Presidio Fisso piazza Risorgimento area Mercato, dalle ore 14 di oggi, 21 settembre 2026 fino alle ore 8 di domani, 22 settembre.

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26;

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26;

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.