Dimensionamento scolastico, riunione in Provincia con sindaci e dirigenti Il prossimo 29 settembre nuovo incontro con assessore regionale con le Istituzioni locali

Si è svolta oggi alla Rocca dei Rettori nella Sala del Consiglio provinciale di Benevento il Tavolo Territoriale per la Programmazione dell’Offerta Formativa per l’Anno scolastico 2027-2028 previsto dalle Linee Guida Regionali per il dimensionamento scolastico.

I lavori, convocati e presieduti dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, hanno visto la partecipazione per le attività di concertazione con la partecipazione dei Sindaci, dei consiglieri provinciali, dai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionale per la Campania e Provinciale di Benevento, della Regione Campania, dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche e delle Organizzazioni Sindacali di Categoria, il dirigente della Provincia Valentino Ferrara.

Nel corso dei lavori sono intervenuti nel dibattito i Sindaci di Vitulano e Castelpoto, dirigenti scolastici e rappresentanti sindacali.

Si è appreso che la Provincia di Benevento entro la fine del mese accetterà le proposte presentate dagli Enti locali e dalle stesse Istituzioni scolastiche sui nuovi indirizzi al fine di predisporre una delibera di presa d’atto secondo le direttive della Regione Campania cui spetterà la determinazione definitiva. Si è inoltre appreso che la stessa Regione Campania ha promosso per le ore 15 del prossimo 29 settembre presso gli Uffici della Regione in piazza Gramazio del capoluogo sannita un ulteriore momento di confronto e di analisi nel corso di un incontro dell’assessore regionale con le Istituzioni locali, le Dirigenze e le Attività scolastiche. Secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida regionali, illustrate in Aula Consiliare alla Rocca dei Rettori dai funzionari Alessandro Coppola e Maunuela Capezio, non vi saranno ulteriori tagli nelle Dirigenze scolastiche dopo quelli degli anni passati definite “dolorose”, mentre per quanto riguarda i nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche sono state ricordati le indicazioni di massima ministeriali in particolare merito ai Liceo sportivi e ai Licei musicali.