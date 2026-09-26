Dramma a Cusano Mutri, fuoristrada si ribalta: muore un 28enne Tragedia in mattinata. Il mezzo era in un terreno: feriti altri due giovani

Aveva compiuto 28 anni da pochi giorni e la sua vita si è bruscamente interrotta questa mattina in seguito ad un drammatico incidente stradale registrato alle porte di Cusano Mutri. È qui che Pasquale, di Cusano, ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo fuoristrada, un Bertone Freeclimber che si è ribaltato mentre stavano percorrendo uno sterrato in un terreno privato.

Con lui altri due amici, rimasti feriti, sembra non in maniera grave. L'allarme intorno nella tarda mattinata.

Secondo una prima ricostruzione, i tre si trovavano a bordo del mezzo 4x4 e stavano attraversando un terreno provato quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore per i due amici che hanno subito capito la gravità delle condizioni del 28enne.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare il giovane. Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover stabilire la dinamica dell'incidente. Gli altri due giovani, feriti e comprensibilmente sotto choc, sono stati trasferiti presso l'ospedale di Cerreto Sannita per i primi accertamenti, poi trasportati a Benevento per ulteriori indagini diagnostiche.

AGGIORNAMENTO

Pasquale lavorava per una ditta che effettua lavori ferroviari. La tragica notizia si è subito diffusa sia a Cusano Mutri che nella vicina Cerreto Sannita.

Dolore e sgomento a Cusano Mutri dove peraltro è in corso la popolare Sagra dei funghi.

“Avevo visto Pasquale una quindicina di minuti prima della tragedia. Siamo distrutti dal dolore” queste le parole del sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, accorso sul luogo della tragedia. “Siamo accanto alla mamma e ai familiari del nostro giovane concittadino. Il pensiero ora va al loro dolore. Una famiglia da sempre vicina a tutte le attività parrocchiali, civiche e della Pro Loco di Cusano. Per stasera – annuncia poi il primo cittadino – abbiamo annullato tutti gli eventi musicali e gli spettacoli nell'ambito della Sagra dei Funghi in segno di rispetto per il grande dolore che tutta la comunità sta vivendo".