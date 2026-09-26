Under 16 e 15, il Benevento è di scena a Lecce

Le Nazionali hanno fermato i campionati Primavera e under 17, mentre saranno regolarmente in campo le under 16 e 15. Le formazioni del Benevento, reduci dalle vittorie conquistate contro i pari età dell'Avellino, saranno di scena in casa del Lecce. Partirà la squadra di Marco Grande alle 10:30, poi sarà la volta dei ragazzi guidati da Festa alle 12:45. Inutile dire che il Benevento vuole dare continuità alle affermazioni ottenute nel derby attraverso la conquista di un risultato positivo.
Under 16 e 15, il programma della terza giornata
Arezzo-Empoli
Avellino-Ascoli
Fiorentina-Lazio
Lecce-Benevento
Napoli-Catanzaro
Palermo-Juve Stabia
Roma-Frosinone
Under 16, la classifica
Lazio 6
Roma 6
Fiorentina 6
Lecce 4
Juve Stabia 4
Empoli 4
Napoli 3
Benevento 3
Arezzo 3
Catanzaro 1
Frosinone 0
Palermo 0
Avellino 0
Ascoli
Under 15, la classifica
Napoli 6
Lazio 6
Roma 6
Fiorentina 4
Lecce 4
Juve Stabia 4
Benevento 3
Arezzo 3
Catanzaro 1
Frosinone 1
Empoli 1
Palermo 0
Ascoli 0
Avellino 0