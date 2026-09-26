Andiamo a mettere due picchetti, la vita di Pasquale spezzata a 28 anni Il dramma di Cusano Mutri. Il ricordo del sindaco Crocco

Andiamo a mettere due picchetti in quella zona, avrebbe detto ai due amici dei quali era in compagnia, tutti impegnati per la buona riuscita della Sagra. Pasquale, 28 anni, di Cusano Mutri, non immaginava che oggi sarebbe stata la sua ultima giornata di vita. L'ha persa in un incidente stradale con il suo fuoristrada che, ribaltandosi, non gli ha dato scampo. Una tragedia, un dolore terribile per i familiari del giovane, che lavorava come operaio per una ditta. Un giovane che amava il suo paese, sempre pronto a spendersi in ogni occasione. Era benvoluto da tutti per la sua generosità, non gli piaceva restare a braccia conserte a guardare.

“La tragedia che questa mattina ha colpito Cusano Mutri – commenta il sindaco Pietro Crocco -, portando via un giovane del nostro paese, ha lasciato un dolore profondo e un grande sgomento in tutta la nostra comunità. Un giovane sempre presente, impegnato nel sociale e nella vita cittadina, pronto a mettersi a disposizione degli altri e a dare il proprio contributo. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Cusano Mutri, ci stringiamo con tutto il cuore alla sua famiglia, colpita da un dolore così grande. Con rispetto e commozione, partecipiamo al lutto della famiglia, condividendone il dolore e il silenzio”.