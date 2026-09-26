Benevento, i numeri alla sosta: la strega ha la quarta difesa del campionato Sei gol segnati, due con tiri da lontano che consigliano di provarci di più

Sei gol realizzati, cinque incassati. Saldo attivo di una segnatura, che non è cosa da poco in un campionato difficile come quello di serie B. Come gol segnati il Benevento occupa il 12° posto: davanti svettano Palermo, Verona e Mantova con 10 gol, Sudtirol con 9, Pisa e Modena con 8, Cesena, Vicenza, Avellino, Ascoli e Virtus Entela con 7. Il Benevento è insieme all'Arezzo a quota 6 gol. Dietro ci sono Sampdoria, Cremonese, Padova e Catanzaro con 5, Empoli e Juve Stabia con 4, Carrarese fanalino di coda con 2.

In tema di gol subiti, invece, la posizione della strega è decisamente migliore: 4° posto con 5 reti incassate a braccetto con Mantova e Palermo. Meglio hanno fatto finora solo Sudtirol con 3, Modena e Ascoli con 4.

Ovvio che il computo tra gol fatti e subiti sia assolutamente interessante: il +1 di differenza reti vale al Benevento un settimo posto insieme ad Avellino, Cesena e Virtus Entella. Meglio hanno fatto solo le squadre di testa: Sudtirol +6, Palermo e Mantova +5, Modena +4, Ascoli e Verona +3. Il saldo peggiore è quello dell'Arezzo con un -7, frutto di 6 gol segnati e ben 13 subiti.

Come segna il Benevento e come subisce gol?

E' un bilancio assolutamente prematuro. Difficile anche capire quali siano le lacune e quali i punti forti. La strega ha finora segnato due volte di testa (Salvemini e Pierozzi), due con tiri da fuori area (Okereke e Prisco), una volta con una percussione centrale in area (Lamesta) e una su calcio di rigore (Salvemini). Prisco e Okereke hanno dimostrato probabilmente che il Benevento sa calciare da lontano, ma che evidentemente bisogna provarci di più (squadra al 9° posto per numero di tiri fatti: 14,5 a partita).

I cinque gol incassati sono invece frutto per lo più di errori dei singoli: nella sconfitta interna contro il Modena, Santoro ha fatto centro grazie ad una deviazione di Kouan, mentre Caso ha approfittato di una respinta maldestra di Vannucchi. Contro il Sudtirol il gol di Merkaj è giunto dopo una lunga fuga in contropiede senza le coperture adeguate. Ad Ascoli si è preso gol su calcio di rigore, infine contro il Verona ha fatto centro Sarr con una bella giocata in girata effettuata in piena area. Se non ci fossero stati degli errori gratuiti, la difesa avrebbe potuto presentare un bilancio persino migliore.