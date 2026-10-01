Un dramma sconvolgente. Si toglie la vita come aveva fatto il padre anni fa E' accaduto a Morcone, lungo la strada circumalcuale

Un dramma sconvolgente: si è tolto la vita con le stesse modalità con le quali qualche anno fa lo aveva fatto il padre. Un gesto che un giovane di Morcone non aveva evidentemente mai superato, al punto da decidere di farla finita.

Secodo una prima ricostruzionee, ha raggiunto la strada circumlacuale, che costeggia la diga di Campolattaro, ed ha legato il capo di una corda ad un albero; poi si è stretto l'altro al collo e si è lasciato andare nel vuoto. E' la scena terribile che la mamma, che era andato a cercarlo, non avendolo visto rincasare, si è trovata di fronte. Ha disperatamente tagliato la corda, ma a quel punto non c'era più nulla da fare. Ha dato l'allarme, ma si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi per l'uomo, che in questo modo ha pensato di chiudere per sempre i conti con la sua esistenza. Che qualche tempo fa era stata sconvolta dall'identica scelta del genitore, compiuta a Campolattaro. Un dramma sconvolgente.