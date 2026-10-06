Auto contro un palo e si ribalta: ferito il conducente - FOTO Incidente stradale questa mattina lungo la Fondovalle sabato al Casale Maccabei

E' stato trasportato in ospedale per le ferite riportate il conducente della Kia Sportage che questa mattina ha perso il controllo del veicolo che si è poi schiantato contro un palo dell'illuminazione e si è ribaltata.

E' accaduto lungo la fondovalle Sabato che da Benevento conduce al bivio di Ceppaloni, nel territorio del Casale Macabei.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo, di Benevento, ha perso il controllo del suv che è finito contro il sostegno in acciaio prima di ribaltarsi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, l'ambulanza del vicino presidio 118 Saut e gli agenti della polizia municipale.

Il malcapitato è stato estratto dall'abitacolo e trasferito in ospedale, mentre i cigili dle fuoco hanno messo in sicurezza la Kia. Saranno ora i rilievi della Municipale a dover restituire l'esatta dinamica del sinistro.