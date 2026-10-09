Cisterna perde Gpl in strada: scorta e travaso in sicurezza Vigili del fuoco e polizia municipale in azione a contrada San Chirico alle porte di Benevento

Momenti di apprensione e intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale di Benevento questa mattina a contrada San Chirico di Benevento per un camion cisterna che perdeva gpl (gas propano liquido) a causa di una rottura di uno dei sistemi carico/scarico.

A far scattare l'allarme è stato lo stesso conducente che, quando si è accorto del pericolo, ha arrestato immediatamente la marcia ed allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco dal comando provinciale e una pattuglia della polizia municipale per la viabilità. Successivamente, il mezzo è stato scortato in un'area sicura nelle vicinanze e sotto la supervisione dei vigili del fuoco hanno effettuato il travaso del gas.