Giù dal ponte di Sant'Agata dei Goti, muore una 31enne: madre da pochi giorni VIDEO - FOTO Il dramma

E' volata giù dal ponte di Sant'Agata dei Goti, purtroppo già tristemente noto alle cronache. E' accaduto nel pomeriggio, la vittima è una 31enne di Frasso Telesino, che era diventata madre da pochi giorni. Sul posto sono accorsi il 118, i carabinieri della locale Stazione ed i vigili del fuoco. La caduta nel vuoto e l'impatto con il suolo non hanno dato scampo alla malcapitata, rendendo inutili i soccorsi. Nella zona anche un elicottero.

Non è la prima volta che a Sant'Agata dei Goti si consumano tragedie di questo tipo che segnano profondamente l'opinione pubblica. Sotto choc, ovviamente, la comunità frassese, incredula di fronte ad una notizia tanto terribile che si è diffusa all'improvviso, scatenando dolore e sconcerto per la scomparsa di una donna descritta come schiva.

Un dramma che si aggiunge a quelli già registrati nella nostra provincia in questi mesi, con più persone giovani che hanno perso la vita in circostanze drammatiche.