Asia: tornano le giornate straordinarie raccolta Raee Si parte da piazza Cardinal Pacca domenica 18 ottobre

Tornano nelle piazze gli appuntamenti con le giornate straordinarie dedicate alla raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici (Raee). A partire da domenica prossima 18 ottobre e fino a maggio, l’Azienda sarà nelle piazze dei vari quartieri della città per offrire ai cittadini un servizio di prossimità consentendo loro di smaltire oggetti che normalmente andrebbero consegnati presso l’ecocentro comunale di contrada Fontana Margiacca (al rione Capodimonte). Sette in totale sono le giornate previste.

Si parte da piazza Cardinal Pacca. Domenica prossima, a partire dalle ore 10 e fino alle 13, operatori Asia saranno sul posto per ricevere Raee (esclusi i grandi elettrodomestici), ma anche rifiuti tessili e abbigliamento, medicinali scaduti, pile esauste e olio vegetale esausto.

“Abbiamo deciso di portare nuovamente il servizio di raccolta Raee – ha spiegato l’amministratore unico Asia, Donato Madaro – vicino ai cittadini dopo l’ottima risposta avuta nel corso delle sei giornate di raccolta straordinaria precedenti quando, complessivamente, raccogliemmo 13,556 Kg di rifiuti tra Raee, televisori e monitor, lampade, metallo, abiti usati, batterie, toner, vernici ed oli. Questi appuntamenti rappresentano per l’Azienda non solo un modo per migliorare la raccolta ma anche un’occasione per sensibilizzare gli utenti a conferire correttamente determinate categorie di rifiuti che, se smaltite in maniera errata, possono danneggiare l’ambiente”.