Gallo si scopre ottimista: Quella di Benevento, una partita come le altre Il tecnico del Vicenza crede nella risalita della sua squadra

Un inizio di campionato difficile, una sola vittoria, 2 pareggi e tre sconfitte. L'ultima terribile sul piano del risultato e su quello del gioco. Il Pisa è passato al Menti con un netto 3 a 0. Mister Gallo fa mea culpa, ma si dice speranzoso di poter rialzare subito la testa: “Come si riparte? Con la consapevolezza degli errori fatti e con la volontà di ripartire, è l’unico segreto che possiamo avere. Sappiamo che la sconfitta è stata meritata, dobbiamo lavorare per cercare di accumulare più punti possibili il prima possibile. Stiamo cercando di performare nel miglior modo possibile in tutti i riparti”.

Non ha dubbi sulla compattezza della sua squadra: “Il gruppo? E’ sano, coeso con voglia di lavorare, mi rendo conto che in questo momento è più facile chiacchierare però io vivo lo spogliatoio e tutto quello che è fuori che prova a ledere la qualità del gruppo è frutto di non conoscenza di cosa significa fare sport a livello professionistico. La calma? E’ giusto che ci sia perchè vanno analizzati gli episodi, poi ci vuole adrenalina, fuoco e voglia di soffrire”.

All'orizzonte c'è la trasferta di Benevento, che ha risalito la classifica ed è reduce dalla vittoria sul Cesena. Il "Lane" finora ha conquistato un solo punto in trasferta nelle tre partite disputate (a Chiavari contro l'Entella, perdendo ad Avellino e a Verona): “Vivo di ottimismo, legato al lavoro. Da oggi partiamo per preparare un periodo intenso, a Benevento non lo sarà nè più, nè meno delle altre partite”.