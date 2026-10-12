Benevento, domani la ripresa degli allenamenti a porte aperte Sicuro assente Sernicola, alle prese con la parotite. Potrebbe unirsi al gruppo Prisco

Dopo il lunedì di riposo, domani mattina il Benevento riprende regolarmente le sedute di allenamento in vista della sfida di sabato contro il Vicenza.

Mattinata complessa e impegnativa per i giallorossi, che alle 8 dovranno trovarsi allo stadio per il test Bio, l'esame di “bioimpedenziometria, non invasivo, che valuta la composizione corporea e la distribuzione dei fluidi corporei. Dopo l'esame è prevista anche una mezz'ora di sala video, poi alle 11 i giallorossi si ritroveranno sul campo dellì'Imbriani per la rituale seduta di allenamento.

Che per l'occasione sarà a porte aperte. Dunque chi vorrà assistervi potrà raggiungere l'Antistadio e vedere all'opera la squadra nella sua prima seduta di allenamento settimanale, approfittando anche delle previsioni meteo che parlano di una giornata di sole e senza rovesci di alcun tipo. Sicuro assente Sernicola, alle prese con la “parotite”, mentre Prisco potrebbe cominciare ad allenarsi più intensamente in vista di un possibile rientro sabato.