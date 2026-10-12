Benevento, domani la ripresa degli allenamenti a porte aperte

Dopo il lunedì di riposo, domani mattina il Benevento riprende regolarmente le sedute di allenamento in vista della sfida di sabato contro il Vicenza.
Mattinata complessa e impegnativa per i giallorossi, che alle 8 dovranno trovarsi allo stadio per il test Bio, l'esame di “bioimpedenziometria, non invasivo, che valuta la composizione corporea e la distribuzione dei fluidi corporei. Dopo l'esame è prevista anche una mezz'ora di sala video, poi alle 11 i giallorossi si ritroveranno sul campo dellì'Imbriani per la rituale seduta di allenamento.
Che per l'occasione sarà a porte aperte. Dunque chi vorrà assistervi potrà raggiungere l'Antistadio e vedere all'opera la squadra nella sua prima seduta di allenamento settimanale, approfittando anche delle previsioni meteo che parlano di una giornata di sole e senza rovesci di alcun tipo. Sicuro assente Sernicola, alle prese con la “parotite”, mentre Prisco potrebbe cominciare ad allenarsi più intensamente in vista di un possibile rientro sabato.